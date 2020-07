Vi ricordate di lei, Serena Mollicone? Svolta nel caso: a giudizio 3 carabinieri (Di venerdì 24 luglio 2020) Svolta nell'omicidio di Serena Mollicone. Sono stati tutti rinviati a giudizio dal gup Domenico Di Croce i 5 imputati per l'uccisione della giovane avvenuta ad Arce nel 2001. Si tratta dell'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, della moglie e del figlio Marco. A giudizio anche il maresciallo Vincenzo Quatrale e l'appuntato Francesco Suprano. La prima udienza del processo di terrà il 15 gennaio prossimo nel Tribunale di Cassino. "È un piccolo passo importante…e vale l'uno e l'altro aggettivo. Perché il percorso da fare è lungo, ma senza questo passaggio fondamentale si sarebbe fermato tutto oggi - ha commentato il legale della famiglia Mollicone, Dario De Santis -. Oggi abbiamo ottenuto quello che abbiamo chiesto e ... Leggi su liberoquotidiano

kalidu1926 : @BeaTuseilei infatti ragazzi dovete provvedere ma ricordate che lei è una regina. ristorante sul mare. gruppo di vi… - giorgia_guasti : @sorrisiperlou Vi ricordate che dopo quel video di Danielle con better than words in sottofondo lei e Lou dopo un p… - Fede__Dig : Vi ricordate che ieri vi ho detto che ho chiesto alla mamma dei bambini di poter uscire prima da lavoro (con unq) e… - Lucilla00077232 : @Barby7114 successe anche con le foto dell'altra esclusiva ..fece un post che poi dovette togliere, se ricordate! I… - violovesharry : @lamacedoniadiH pecche sono una tru directioner pecche io posso!1!1! ditemi che vi ricordate di lei -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate lei Temptation Island, Manila Nazzaro: ve la ricordate quando ha vinto Miss Italia nel 1999? SoloGossip.it Coronavirus a Napoli, tutti a spasso senza mascherine: «Dai negozi agli autobus, nessuno le indossa più»

Dal centro storico alla collina: sono sempre meno le mascherine in città. Nonostante i nuovi contagi da Covid e nonostante le parole del presidente della Regione Vincenzo De Luca, che annuncia una nuo ...

‘L’agnello’, il film d’esordio di Piredda. Tra servitù militari e dramma familiare

La presenza dei militari nel film è discreta ma costante. Si percepisce nel rumore dei caccia in volo, nel passaggio dei cingolati da guerra e dei carroarmati, nei missili esplosi rimasti a terra senz ...

Dal centro storico alla collina: sono sempre meno le mascherine in città. Nonostante i nuovi contagi da Covid e nonostante le parole del presidente della Regione Vincenzo De Luca, che annuncia una nuo ...La presenza dei militari nel film è discreta ma costante. Si percepisce nel rumore dei caccia in volo, nel passaggio dei cingolati da guerra e dei carroarmati, nei missili esplosi rimasti a terra senz ...