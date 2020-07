Veronica Ursida e Giovanni Longobardi in diretta su Instagram: gesto volgare di lui: “Sei ubriaco?” (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) La storia d’amore tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi sta procedendo e i due lo hanno dimostrato durante una diretta su Instagram. In tale occasione hanno tenuto un po’ di compagnia ai numerosi fan che li seguono ed hanno parlato del loro rapporto. Durante il collegamento, però, si sono verificati diversi episodi alquanto particolari, che hanno spinto i fan a commentare. In particolar modo, lui è sembrato molto nervoso. Vediamo tutti i dettagli. Il gesto volgare di Giovanni durante la diretta su Instagram Veronica e Giovanni hanno registrato la loro prima diretta su Instagram durante la quale ... Leggi su kontrokultura

Veronica Ursida è stata una delle protagoniste del trono over nel famoso dating show Uomini e Donne, che come tutti sanno è da anni guidato da Maria De Filippi.

