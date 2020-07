Venezia, crociere pronte a ripartire (in attesa del permesso post Covid): biglietti già in vendita. No Grandi Navi: “Mobilitazione” (Di venerdì 24 luglio 2020) La flotta delle Navi da crociera è pronta a ripartire, per trasportare a Venezia decine di migliaia di passeggeri nell’arco di appena tre settimane, continuando ad entrare in laguna, sfiorando Piazza San Marco e Palazzo Ducale, transitando lungo il Canale della Giudecca fino agli attracchi di Marittima. Il via libera governativo alla ripresa del traffico passeggeri ancora non c’è, ma le compagnie hanno ricominciato a vendere i pacchetti delle crociere in Adriatico e Mediterraneo, seppur a prezzi scontati del 20 per cento. “Purtroppo sembra sia finito il blocco navale imposto dal Covid-19 – dichiara Luciano Mazzolin, portavoce dei No Grandi Navi – Per questo siamo costretti a riprendere le mobilitazioni e le ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Venezia, crociere pronte a ripartire (in attesa del permesso post Covid): biglietti già in vendita. No Grandi Navi:… - nordesteconomia : Crociere a Venezia, compagnie pronte a ripartire. Il calendario c’è, i permessi ancora no - La Nuova di Venezia Ven… - portidiroma : #Crociere Si moltiplicano gli appelli per rilanciare un settore che nel mondo ha perso ad oggi il 70% dei passegger… - ToTravelIsToLi1 : RT @DreamBlog: Anche la città di Venezia in prima linea per far ripartire le crociere - DreamBlog : Anche la città di Venezia in prima linea per far ripartire le crociere -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia crociere Venezia, crociere pronte a ripartire (in attesa del permesso post Covid): biglietti già in vendita Il Fatto Quotidiano Venezia, crociere pronte a ripartire (in attesa del permesso post Covid): biglietti già in vendita. No Grandi Navi: “Mobilitazione”

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

Dal taglio delle tasse al maxi-piano assunzioni, il Recovery Fund risveglia il grande appetito dei partiti

C’è chi i soldi vorrebbe impiegarli per le Olimpiadi di Milano-Cortina, chi ne vuole una parte per i propri associati (dai manager alle imprese di pulizia), c’è chi li chiede per il proprio settore ec ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...C’è chi i soldi vorrebbe impiegarli per le Olimpiadi di Milano-Cortina, chi ne vuole una parte per i propri associati (dai manager alle imprese di pulizia), c’è chi li chiede per il proprio settore ec ...