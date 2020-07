Venezia, 59enne trovata morta in casa: l’assassino le ha fracassato la testa sul bidet (Di venerdì 24 luglio 2020) Marcella Boraso, 59enne di Portogruaro (Venezia), è stata trovata morta nella sua abitazione mercoledì 22 luglio. Il corpo senza vita è stato trovato dai carabinieri, dopo che alcuni vicini avevano dato l’allarme per il fumo che usciva dall’abitazione, dato intenzionalmente alle fiamme. La 59enne sarebbe morta per le numero ferite riportate alla testa, ripetutamente sbattuta sul bidet del bagno al punto da ridurlo in frantumi. Per l’omicidio i carabinieri hanno fermato un giovane marocchino, Wail Boulaieb, 23 anni, che vive nello stesso complesso Ater dove – osserva l’azienda – aveva abusivamente occupato un alloggio assieme ad un’altra persona dello stesso nucleo familiare. Il medico legale ... Leggi su tpi

