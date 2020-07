Vendere casa: è possibile senza il consenso dei figli? (Di venerdì 24 luglio 2020) Si può Vendere una casa se i figli non danno il loro consenso?Se la casa è intestata ai genitori non occorre alcun consensocasa e fondo patrimonialecasa intestata ai figli: se minori serve l'autorizzazioneSi può Vendere una casa se i figli non danno il loro consenso?Torna su Il legame genitori – figli è disciplinato dal nostro ordinamento anche quando di mezzo ci sono questioni patrimoniali. L'esempio più tipico è quello della vendita di una casa. Un'operazione di una certa importanza, che però non richiede sempre che i figli siano d'accordo. In effetti tutto ... Leggi su studiocataldi

StudioCanu : Vendere casa: è possibile senza il consenso dei figli? - P_Immobiliare : Vuoi acquistare casa? Non riesci a trovare l'immobile che rispecchia le tue esigenze? Sei stanco di perdere tempo… - multapaucis5 : RT @Pendolare148: @albealias @natolibero68 No. Ma si sono stabiliti 'in forze numerose' a 1 cm dal confine. Se volessi vendere per andare a… - Primaimmo : Vendere o affittare casa? Guida concreta alla decisione migliore Sei indeciso su cosa fare del tuo immobile. Potres… - startzai : RT @Loris_Zone: I rendering sono la copertina di un immobile da vendere. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vendere casa Vendere casa su internet abbatte i costi Il Sole 24 ORE RICERCA OPERATRICI/TORI TELEFONICI DA CASA LINEE 899

10:31RICERCA OPERATRICI/TORI TELEFONICI DA CASA LINEE 899 20:47Addetti contact center 19:45CONSULENTE ... 12:28Restart Call 05:14Addetta/o vendita Gioielleria 14:33VENDITORI IMPERMEABILIZZANTI e ...

Honda CBR250RR 2021. Più potenza per sfidare la ZX-25R

Dopo le prime indiscrezioni e gli avvistamenti arrivano le notizie e le foto ufficiali della nuova versione CBR250RR di casa Honda. Un modello dedicato al mercato giapponese e asiatico, e del quale no ...

10:31RICERCA OPERATRICI/TORI TELEFONICI DA CASA LINEE 899 20:47Addetti contact center 19:45CONSULENTE ... 12:28Restart Call 05:14Addetta/o vendita Gioielleria 14:33VENDITORI IMPERMEABILIZZANTI e ...Dopo le prime indiscrezioni e gli avvistamenti arrivano le notizie e le foto ufficiali della nuova versione CBR250RR di casa Honda. Un modello dedicato al mercato giapponese e asiatico, e del quale no ...