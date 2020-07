Varoufakis avverte di nuovo l’Italia: “Recovery fund? Farete la fine della Grecia” (Di venerdì 24 luglio 2020) Yanis Varoufakis avverte l’Italia, per l’ennesima volta. È da quando è iniziato il dibattitto sul Mes prima e sul Recovery fund poi che l’ex ministro delle Finanze greco, protagonista della crisi del debito cinque anni fa e degli scontri tra Atene e Bruxelles, ci mette in guardia dalla strategia europea che mira a debilitare l’Italia. Varoufakis, dunque, non cambia la sua idea decisamente critica su Bruxelles, e anzi, l’accordo raggiunto sul pacchetto anti-crisi ‘Next generation Eu’, non fa che aumentare il suo scetticismo. Anche il Recovery fund secondo Varoufakis va “nella direzione sbagliata: quella dell’austerity”, che ancora oggi “è dettata da Berlino. Questa è ... Leggi su ilparagone

