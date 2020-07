Valeria Fedeli Afghanistan, l’ex ministro dell’Istruzione scivola sulla geografia: l’ultima gaffe (Di venerdì 24 luglio 2020) Nuova gaffe dell’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, che, come l’attuale Lucia Azzolina, che pure non è estranea a figuracce, ha cercato poi di rimediare «arrampicandosi» sugli specchi. Stavolta non si è trattato di un congiuntivo sbagliato o di un clamoroso ‘più migliore’, ma di uno strafalcione ‘geografico’. A sottolineare lo scivolone su Twitter della politica dem ‘Libero Quotidiano’. Ma di che si tratta? Si parlava della prova d’ammissione all’università di alcune donne col velo in Afghanistan e sui social si è creato un clamoroso ‘equivoco’. leggi anche l’articolo —> Luigi Di Maio gaffe in diretta ad Agorà: «Ma sono a ... Leggi su urbanpost

stefanocarlo2 : Valeria Fedeli è convinta che in Afghanistan ci sia il mare: la gaffe, l'attacco a 'Libero' e la nostra replica - antony220970 : RT @napam_51: SE SEI IGNORANTE E FAI LA SINDACALISTA ,PUOI DIVENTARE PURE MINISTRO DEL REGIME CATTO-COMUNISTA,COME AMPIAMENTE DIMOSTRATO!!!… - geokawa : RT @Rassegne_Italia: Le spiagge dell’Afghanistan: l’ultima incredibile gaffe dell’ex ministro della d-istruzione Valeria Fedeli: https://t.… - StefanoFlajani : RT @RadioSavana: Terremoto di magnitudo 6,8 nell'Oceano Indiano, pericolo tsunami in Afghanistan. Fonte Valeria Fedeli. #RadioSavana - Simona53313767 : RT @magicaGrmente22: Valeria Fedeli è convinta che in Afghanistan ci sia il mare: la gaffe, l'attacco a 'Libero' e la nostra replica https:… -