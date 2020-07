Valentina Vinciguerra e Simone Dei Pieri nuovi vertici di Confassociazioni Sud (Di venerdì 24 luglio 2020) Nell’ambito di un ampliamento e rafforzamento della struttura manageriale di Confassociazioni, il soggetto di rappresentanza unitaria delle Associazioni che esercitano attività professionali non organizzate in ordini e collegi, anche la squadra di Confassociazioni Sud viene rinnovata e rafforzata con elementi di elevato spessore professionale. Presidente di Confassociazioni Sud è stata nominata Valentina Vinciguerra, professionista catanese da sempre attenta alle politiche attive del lavoro, dopo la laurea in Legge, ha coltivato la sua passione per il capitale umano attraverso diverse esperienze lavorative, maturando solide competenze nel disegno di processi innovativi, nella pianificazione della formazione e nello sviluppo organizzativo. Collabora ... Leggi su ildenaro

MProfessionisti : Valentina Vinciguerra.e Simone Dei Pieri ai vertici di Confassociazioni Sud - ConfAssTW : CONFASSOCIAZIONI e la sua crescita Cambio di Presidenza in Confassociazioni sud #Confassociazioni… - GioFrazzica : Confassociazioni Sud: Valentina Vinciguerra Presidente - ConfAssTW : Anche la squadra di Confassociazioni #Sud viene rinnovata e rafforzata con elementi di elevato spessore professiona… - startupper_mag : Valentina Vinciguerra.e Simone Dei Pieri ai vertici di Confassociazioni Sud #startupper #startup #imprenditori… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vinciguerra Valentina Vinciguerra e Simone Dei Pieri nuovi vertici di Confassociazioni Sud Il Denaro Valentina Vinciguerra e Simone Dei Pieri nuovi vertici di Confassociazioni Sud

Nell’ambito di un ampliamento e rafforzamento della struttura manageriale di Confassociazioni, il soggetto di rappresentanza unitaria delle Associazioni che esercitano attività professionali non organ ...

Bari - Pergamena per gli studenti da 100 e con lode

Martedì 28 luglio a partire dalle ore 11 il Sindaco di Monopoli Angelo Annese e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Perricci ospiteranno nella sala consiliare “Ignazio Perricci” in via Gariba ...

Nell’ambito di un ampliamento e rafforzamento della struttura manageriale di Confassociazioni, il soggetto di rappresentanza unitaria delle Associazioni che esercitano attività professionali non organ ...Martedì 28 luglio a partire dalle ore 11 il Sindaco di Monopoli Angelo Annese e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Perricci ospiteranno nella sala consiliare “Ignazio Perricci” in via Gariba ...