Usa, Pompeo attacca la Cina: «Il mondo libero trionfi contro questa nuova tirannia». E Pechino ordina la chiusura del consolato Usa a Chengdu (Di venerdì 24 luglio 2020) Parole durissime del segretario di Stato contro Pechino e conto il Partito comunista al potere. La crisi diplomatica si aggrava. A San Francisco il caso della ricercatrice cinese accusata di spionaggio Leggi su corriere

New York, 24 lug 03:08 - (Agenzia Nova) - Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha attaccato nuovamente la Cina, dicendo gli Stati Uniti e i loro alleati devono usare "modi più creativi e assertivi ...Il segretario di Stato Mike Pompeo, in un discorso tenuto nella biblioteca presidenziale ... India e Australia con dietro gli Usa in funzione anti cinese. C’è anche un altro elemento: è aumentata la ...