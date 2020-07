Usa e Cina la tensione sale vertiginosamente. Cosa sta accadendo (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli attacchi diplomatici tra Washington e Pechino sono ormai quotidiani e stanno degenerando in maniera rapidissima fino al punto del non ritorno. Non si fa attendere la reazione di Pechino alla chiusura del consolato cinese di Houston da parte di Trump in seguito al presunto spionaggio da parte di alcuni ricercatori asiatici ai danni della … L'articolo Usa e Cina la tensione sale vertiginosamente. Cosa sta accadendo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

sandrogozi : Senti i cinesi rivolgersi “agli amanti della pace globale”, contro gli USA. E poi ritorni a Hong-Kong, Uiguri, Tibe… - Agenzia_Ansa : La Cina ordina la chiusura del consolato Usa a Chengdu - repubblica : Usa, l'attacco di Pompeo alla Cina di Xi: 'Il mondo libero trionfi su questa nuova tirannia' [aggiornamento delle 2… - MauroEmme13 : Stati Uniti-Cina, la crisi dei consolati: Pechino chiude sede Usa a Chengdu - monicascapin77 : RT @anna_annie12: Tensione Usa-Cina, Pechino chiude il consolato americano a Chengdu. Fbi arresta 3 cinesi | Sky TG24 -