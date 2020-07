Usa-Cina, Pompeo: “Il mondo libero trionfi su questa tirannia”. Pechino: “Vuole una crociata contro di noi”. E chiude il consolato a Chengdu (Di venerdì 24 luglio 2020) Un invito direttamente ai cittadini cinesi: “È ora di cambiare la guida del partito comunista”. Quindi l’ammonimento al “mondo libero” su una Cina “sempre più autoritaria” sottolineando la necessità di “trionfare sulla nuova tirannia”. Xi Jinping? Un “adepto di una ideologia totalitaria”. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo segna una svolta nell’escalation dei rapporti tra Washington e Pechino, la cui risposta è stata la chiusura del consolato di Chengdu. Per la prima volta, rotti gli indugi e superate le ultime cautele, l’amministrazione Trump ipotizza un cambio di regime in Cina. E quello del tycoon, per ora tramite le parole del capo ... Leggi su ilfattoquotidiano

