Usa-Cina, l’Europa non esiste: esistono solo gli interessi dei singoli Paesi (Germania in testa) (Di venerdì 24 luglio 2020) Alla prova dei fatti Donald Trump sta confermando le previsioni: la sua Presidenza è “una catastrofe planetaria a lento svolgimento, ed improvvise accelerazioni”. Ricevuta da Obama e Yellen un’economia risanata, il Presidente si è affrettato a tagliare le tasse ai ricchi e ad aprire un buco nel bilancio federale. Poi la sua (non) gestione del Covid-19 ha provocato una catastrofe sanitaria, che sta diventando anche economica; con gravi ripercussioni (epidemiche, economiche) sul resto del mondo. La settimana scorsa ha spiegato che in caso di sconfitta elettorale a novembre, non è detto che accetterà il responso delle urne. Infine, assistiamo con sgomento all’escalation della tensione con la Cina. Enzo Cipolletta, in poche limpide parole, ha evidenziato la pretestuosità in particolare della chiusura del consolato ... Leggi su ilfattoquotidiano

