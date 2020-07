‘Uomini e Donne’, Giovanna Abate racconta tutti i dettagli dei giorni passati con Sammy Hassan e rivela i motivi della loro rottura (Di venerdì 24 luglio 2020) Una storia finita ancor prima di nascere, quella tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Durata un mese scarso, la relazione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne ha creato grande chiacchiericcio sul web, finché settimana scorsa finalmente sono stati proprio l’ex corteggiatore prima e l’ex tronista poi a rivelare ai loro fan che le cose tra di loro non hanno funzionato. Nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine è di nuovo Giovanna a entrare più nel dettaglio e a svelare cosa non ha funzionato tra lei e la sua scelta, non nascondendo dispiacere e amarezza: Sto cercando di metabolizzare il dispiacere per questo momento, senza nascondermi. Provo a riempire le mie giornate tra il lavoro e le ... Leggi su isaechia

