‘Uomini e Donne’, Alessandro Graziani dopo il corteggiamento a Giovanna Abate ha ritrovato l’amore accanto ad una nota sportiva! (Foto) (Di venerdì 24 luglio 2020) dopo essere stato al centro del gossip per parecchio tempo, l’ex tentatore di Temptation Island Alessandro Graziani è di nuovo tornato sotto i riflettori. Il pallavolista ventinovenne squalificato per doping, si è fatto conoscere nel mondo dello spettacolo per aver causato uno squilibrio consistente all’interno della relazione tra Serena Enardu e il cantante Pago. Una volta terminato il viaggio nei sentimenti la coppia è poi tornata insieme durante la scorsa edizione del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini e il nome dell’ex single di Temptation Island Vip è tornato prepotentemente alla ribalta. dopo le esperienze nei due reality, Graziani ha scelto di intraprendere un nuovo percorso negli studi Elios di Uomini e Donne. scendendo la famosa ... Leggi su isaechia

