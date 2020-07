Università, le barriere invisibili che bloccano la carriera accademica al femminile. Solo un docente ogni quattro è donna (Di venerdì 24 luglio 2020) L’università italiana non è cosa per donne. O meglio, lo è Solo fino al conseguimento della laurea. Dopo di che si alzano barriere culturali e di altro genere che impediscono alle donne di intraprendere una carriera universitaria alle stesse condizioni dei loro colleghi maschi. Il risultato finale è che le professoresse sono un quarto dei dei professori. I numeri che fotografano il fenomeno sono contenuti in uno studio del ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ripreso dall’Osservatorio delle mamme che lavorano. Oltre la metà (55%) degli iscritti a corsi di laurea sono donne, un po’ più brave dei maschi visto che tra chi poi consegue il titolo accademico la percentuale femminile sale al 57%. Sostanziale parità per quanto riguarda le ... Leggi su ilfattoquotidiano

