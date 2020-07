Università, gli studenti stranieri scelgono quelle italiane nonostante il coronavirus (Di venerdì 24 luglio 2020) Italia significa studio e preparazione, anche in presenza di una pandemia come quella di Covid-19. Il numero di studenti stranieri che hanno scelto le università italiane per conseguire un titolo o, in altri casi, per trascorrere nel nostro paese solo una parte del percorso formativo, sembra non aver risentito dell'emergenza pandemica in Italia, spesso indicata come il paese più colpito d'Europa. A rilevare questi dati è uno studio elaborato da Cimea (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) in collaborazione con l'Università Europea di Roma. Dalla ricerca emerge che, se da una parte le preimmatricolazioni a corsi di laurea triennale e a master di perfezionamento hanno subito un calo rispetto all'anno accademico 2019-20, il numero è in crescita se si guarda ai corsi di ... Leggi su liberoquotidiano

