Unione Europea, parte l’assalto alle pensioni italiane: “Troppo ricche!” (Di venerdì 24 luglio 2020) I patti erano chiari. L’Europa avrebbe concesso l’accesso agli aiuti con la condizione da parte degli Stati richiedenti di garantire l’attuazione di riforme strutturali, indicate dall’Unione.Al centro degli interessi dei Paesi frugali verso l’Italia vi è la questione pensionistica e, secondo La Verità, l’intero comparto previdenziale. A iniziare dagli olandesi per finire con i tedeschi, le nostre “pensioni troppo ricche” non piacciono, anche perchè -seconda obiezione- vengono concesse in età troppo precoce. Insomma un sentire comune che unisce in particolare i Paesi del Nord che ritengono che il nostro sistema sia troppo ‘generoso.’ Così tra le precise condizioni l’Italia dovrebbe andare incontro a un ... Leggi su ilparagone

Economisti concordi, i fondi dell'Unione europea a infrastrutture e lavoro

Trasporti: Fico, 'da fondi Ue occasione irripetibile per ammodernamento rete'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Gli stanziamenti che l’Italia riceverà dall’Unione europea –per effetto dell’accordo definito martedì scorso dal Consiglio europeo– offrono grandi e forse irripetibili opp ...

Dieselgate FCA, falsate le emissioni inquinanti dei veicoli?

Le Fiamme Gialle hanno perquisito diversi uffici torinesi del Gruppo FCA nell’ambito di un’inchiesta sulla presunta presenza di dispositivi di controllo del motore non conformi alla regolamentazione e ...

