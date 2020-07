UniCredit Start Lab: la casertana “Alfonsino” tra le vincitrici dell’edizione 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Sono stati proclamati i vincitori dell’edizione 2020 di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business rivolta alle Startup e PMI innovative italiane “Tech” ad alto potenziale, operanti nei settori Life Science, Clean Tech, Digital ed Innovative Made in Italy. Per la categoria Innovative Made in Italy, prima classificata è la Start up “Alfonsino” di Caserta (creata da Carmine Iodice), che ha progettato e sviluppato una piattaforma di food delivery che, a differenza dei principali player del settore, si rivolge principalmente ai centri abitati con popolazione compresa tra i 50.000 e i 200.000 abitanti. Per la categoria Life Science, prima classificata è risultata la Start up Delphinus Biotechdi Trento ... Leggi su anteprima24

Alle startup vincitrici un grant di 10.000 euro e l’accesso alla piattaforma di business di Start Lab con servizi specifici sviluppati per supportarne la crescita Soluzioni per sanificare le superfici ...

