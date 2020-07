Una vita anticipazioni sabato pomeriggio: Carmen salva Antonito e il suo gesto cambia tutto (Di venerdì 24 luglio 2020) Un altro sabato all’insegna di Acacias 38 quello che ci aspetta domani. Anche il 25 luglio 2020 infatti ci aspettano due appuntamenti con la soap spagnola. Una vita andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 e poi torna in prima serata su Rete 4. Ma iniziamo con le anticipazioni per la puntata di domani: come avrete visto, Antonito non ha ancora digerito la relazione tra Carmen e Ramon. Non accetta proprio che i due stiano insieme, nonostante le parole di Lolita che cerca di convincerlo a guardare avanti. Ma sta per succedere qualcosa di inaspettato che potrebbe cambiare tutto. Cinta intanto cerca di convincere sua madre a darle il permesso per partecipare ai pomeriggi danzanti organizzati da Emilio mentre la famiglia riceve una pessima ... Leggi su ultimenotizieflash

Posso dire che è desolante sentir dichiarare che bisogna essere donna per parlare di donne, nero per parlare di neri, e così via? E che è altrettanto desolante sentir obiettare che tutti possono parla ...

Garda chiama Enoshima, i sogni non cambiano

NON UN GIORNO COME UN ALTRO - Oggi era prevista l'emozionante cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E invece i Giochi si allontanano. I velisti azzurri dal Monte Baldo (vista mozzafiato ...

