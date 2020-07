UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 25 luglio 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) anticipazioni puntata 1011 di Una VITA di sabato 25 luglio 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 27 luglio: THOMAS droga LIAM, ci siamoCarmen scopre per puro caso che l’ispettore dell’esercito intende procedere all’arresto di Antonito, così corre alla bottega per cercare di sventare la trappola prima che sia troppo tardi. Cinta convince la mamma e il papà a lasciarla andare al pomeriggio danzante che sta organizzando Emilio Pasamar. Quando Emilio riporta Cinta a casa a fine serata, i due giovani rimangono da soli e si baciano. (La prima parte di questa puntata va in onda nel pomeriggio di sabato su Canale 5, la seconda all’inizio del megaepisodio in prime time su ... Leggi su tvsoap

matteosalvinimi : Oggi con nonna Rosa, 90 anni, lampedusana da una vita. 'I clandestini devono andare via. Basta, siamo stanchi. Acco… - SkyTG24 : Un successo istantaneo, una vita breve, una voce indimenticabile. #AmyWinehouse ci lasciava 9 anni fa - juventusfc : Una vita in ????. Tanti auguri, Alessio #Tacchinardi! #ForzaJuve - StefanoLamp : RT @StefanoLamp: Appello alla @juventusfc. In caso di scudetto dedicate un pensiero al vostro grande tifoso Claudio Calò, venditore di @sca… - louehtommo24911 : +abbastanza perché grazie a lei ho scoperto una grande famiglia e esattamente il 23/07/2011 ho scoperto l'unico mio… -

Ultime Notizie dalla rete : UNA VITA Una Vita, anticipazioni oggi 24 luglio: l’amarezza di Carmen SoloDonna A Tramonti iniziati i lavori di installazione di una pesa modulare

La pesa avrà una capacità di pesatura di 50.000 kg ... Lavoriamo per semplificare la vita dei cittadini: la pesa sosterrà le attività agricole del nostro territorio dando la possibilità a chiunque di ...

Torna il cinema all'aperto a Tolentino

Fausto è italiano ma vive, o per meglio dire sopravvive, a Parigi, nella speranza che un giorno la vita gli offra qualcosa di meglio del lavoro come cameriere. Nadine è una giovane francese e possiede ...

La pesa avrà una capacità di pesatura di 50.000 kg ... Lavoriamo per semplificare la vita dei cittadini: la pesa sosterrà le attività agricole del nostro territorio dando la possibilità a chiunque di ...Fausto è italiano ma vive, o per meglio dire sopravvive, a Parigi, nella speranza che un giorno la vita gli offra qualcosa di meglio del lavoro come cameriere. Nadine è una giovane francese e possiede ...