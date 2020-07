Una storia scritta 7 milioni di anni fa: così il coccodrillo africano attraversò l’Atlantico e colonizzò il nuovo mondo (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo una lunga traversata dell’Oceano Atlantico, l’esploratore scorge in lontananza la terra ferma, un continente fino a quel momento sconosciuto, dove presto però sarebbe stata scritta una nuova storia. Sembra la narrazione dell’approdo di Cristoforo Colombo nel nuovo mondo circa 500 anni fa, eppure si tratta di quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports grazie al quale viene ricostruito un tassello della storia evolutiva dei coccodrilli. È possibile che alcuni esemplari di coccodrilli siano partiti circa 7 milioni di anni fa dal Nord Africa, e abbiano verosimilmente attraversato l’Oceano Atlantico per arrivare sulle coste del Sud America, dove si sono ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Una storia La Pesca Michelini, una storia di gloria e speculazione edilizia IVG.it Il poliziotto mette in salvo coraggiosamente un bambino dallo squalo

Un video dalle incredibili immagini viene pubblicato e condiviso sui social e parla di uno straordinario salvataggio in mare. Una storia a lieto fine, dunque, quella di questo poliziotto e di un bambi ...

Star Wars, la Forza non sconfigge il virus: nuova trilogia rimandata di 1 anno

Disney ha ufficializzato una notizia che non sorprende visto l'impatto che la pandemia sta avendo sull'industria cinematografica. L'esordio della prossima trilogia di Star Wars è stato spostato di un ...

