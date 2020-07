Una bambina di 3 anni è morta in Belgio di Coronavirus. Il portavoce del governo: «Nessuno è immune» (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (24 luglio)È una bimba di soli tre anni la vittima più giovane in Belgio dall’inizio della pandemia di Coronavirus. A rivelarlo è stato il portavoce interfederale per l’emergenza sanitaria, Boudewijn Catry, nel corso dell’aggiornamento sulla situazione dei contagi in Belgio, dove l’allarme è tornato alto, con l’aumento dei decessi, dopo che la scorsa settimana erano ancora tre in media al giorno. In totale le vittime in Belgio sono salite a 9.812, secondo i dati della Johns Hopkins University, mentre i contagi sono a quota 64.847. Lo scorso marzo, sempre in Belgio, c’era stata un’altra giovanissima vittima, quando è morta una ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Una bambina Coronavirus, in Florida morta una bambina di 9 anni Adnkronos Violenza sessuale su bambini delle Elementari: ex maestro rinviato a giudizio

militari e procura iniziano a scavare per sviscerare una questione a dir poco spinosa: uno stimato maestro delle elementari accusato di aver palpeggiato bambine e bambini in classe, sotto gli occhi di ...

Bambina chiusa in auto sotto il sole: 15 minuti di terrore

Momenti di terrore ieri verso mezzogiorno nel piazzale antistante il supermercato Lidl a Giulianova. Una bambina di sedici mesi è rimasta chiusa per 15 minuti all’interno di un’auto dopo che la mamma ...

