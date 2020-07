Un sannita in forza al Savoia: Porcaro alla corte di Aronica (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Torna in Campania e lo fa per vestire la maglia del Savoia. Davide Porcaro, sannita classe 1996, è un nuovo rinforzo della compagine affidata all’ex difensore del Napoli, Salvatore Aronica. La formazione di Torre Annunziata ha annunciato l’ingaggio del prodotto del settore giovanile del Benevento, lo scorso anno in forza alla Fidelis Andria. “Ci sono tanti motivi per cui ho scelto di venire al Savoia, partendo dal blasone di questa Società alla sua professionalità, al calore che la gente di Torre Annunziata trasmette ai propri giocatori ed al Club“, ha dichiarato Porcaro ai canali ufficiali del sodalizio di Torre Annunziata, ... Leggi su anteprima24

