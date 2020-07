UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 27 luglio 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 27 luglio 2020:Leggi anche: Un POSTO al SOLE: SERENA e FILIPPO, la crisi è definitiva o no? anticipazioniSi cerca ancora il boss Tregara (Lello Giulivo), intanto sembra crescere sempre di più la confidenza fra Susanna (Agnese Lorenzini) ed Eugenio (Paolo Romano). Qualcuno inizierà a pensare che tra i due ci sia “qualcosa di più”… Rossella (Giorgia Gianetiempo) e la madre Silvia (Luisa Amatucci) entrano in profondo disaccordo. Silvia di conseguenza avrà modo di riflettere su molte cose. Proprio quando era tornato il sereno nei preparativi delle nozze fra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella ... Leggi su tvsoap

