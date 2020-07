Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 24 luglio: il tentativo di Marina (Di venerdì 24 luglio 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 24 luglio 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40 circa? Marina è dispiaciuta per gli screzi tra Roberto Ferri e il figlio Filippo e cerca di raggiungere un accordo col primo per l’attività di chartering. Tuttavia non sarà così semplice. Alberto, determinato a liberarsi di Mariano, viene messo sotto torchio da Nicotera. Il magistrato, marito diArticolo completo: Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 24 luglio: il tentativo di Marina dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

