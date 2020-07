Un Posto Al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Anche questa settimana la soap Un Posto Al Sole ci riserva tanti sviluppi e risvolti inattesi, come le tanto attese e sospirate nozze tra Guido e Mariella, dove ogni ostacolo sembrava superato, e invece proprio a un passo dall’altare un nuovo colpo di scena sconvolge la situazione. Frattanto proseguono le ricerche di Tregara, così come le tensioni tra Ferri e Fabrizio, che vedono Marina tra il martello e l’incudine. Inoltre, mentre Eugenio e Viola sembrano sempre più distanti Filippo e Serena hanno il loro confronto. Ed infine, Alberto, ancora alle strette, cerca un punto debole in Nicotera e scoppiano le tensioni tra Rossella e Silvia, cosa che porterà la madre ad una lunga riflessione. Marina, ancora tra Ferri e Fabrizio Il futuro di Marina ai cantieri e sempre più incerto e lei stessa sempre ... Leggi su thesocialpost

Poetyca : ??Sogni?? 'I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla l… - Teleblogmag : Patrizio sta entrando a gamba tesa nella complicata situazione di Clara e Alberto. #upas Iscriviti al nostro canale… - babyIonash : vorrei ascoltare l'album di taylor ma non mi trovo nel posto giusto e da quanto ho visto da twitter il mare e il so… - RespSocialeRai : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay -