"Un maxi garage da far invidia". Impensabile, cosa hanno scoperto sul carabiniere di Piacenza: altro che 30mila euro l'anno (Di venerdì 24 luglio 2020) Una sfilza di beni. L'appuntato Giuseppe Montella, uno dei carabinieri indagati nell'inchiesta sugli abusi alla caserma di Piacenza, tra il 2005 e il 2020 ha collezionato un numero spropositato di auto e moto. Nel dettaglio si parla di undici auto e sedici moto, tra cui una Porsche Cayenne, quattro Bmw e due Mercedes. A darne notizia è Repubblica che si chiede come Montella sia riuscito con uno stipendio di poco più di 30mila euro lordi all'anno a collezionare un garage di tale portata. Senza poi contare la villa e i mutui a lui intestati. Di questi gioielli l'appuntato si vantava sui social e con gli amici: "Non mi prenderanno mai, sono un carabiniere". A finire ai domiciliari anche la compagna Maria ... Leggi su liberoquotidiano

