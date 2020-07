Un inedito di Morricone inaugurerà il Ponte di Genova. Ed era stato scritto proprio per questo momento (Di venerdì 24 luglio 2020) Il 3 agosto verrà inaugurato. A due anni, quasi esatti, dal crollo del Ponte Morandi, il Ponte Genova San Giorgio diventerà ufficialmente operativo. Per celebrare questo evento a Genova verrà organizzato un concerto, con qualche giorno di anticipo. L’evento infatti è in programma per il 31 luglio al Teatro Carlo Felice. Ed è qui che verrà suonato per la prima volta l’ultimo inedito di Ennio Morricone, un brano composto su richiesta del Teatro e del comune di Genova proprio per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita quando quel Ponte si è spezzato nell’agosto del 2018. Ad ascoltare l’ultima opera di Morricone ci ... Leggi su open.online

