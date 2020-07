Un concerto per testare il contagio: "serata covid" in Germania. Attesi 4mila volontari (Di venerdì 24 luglio 2020) La Germania trasforma un concerto in un laboratorio vivente di ricerca scientifica sul coronavirus. Il prossimo 22 agosto, a Lipsia, il cantante tedesco Tim Demzko sarà sul palco per la sua performance: ad ascoltarlo sono attese ben 4000 persone, per valutare, appunto, il tasso di diffusione nei grandi raduni. Al momento già mille volontari, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, si sono registrati a partecipare all’evento.La simulazione è supervisionata dai ricercatori della Martin Luther University di Halle-Wittemberg, in accordo con il ministero della Scienza della Sassonia. “Ovviamente l’obiettivo di questa serata covid’ - precisano i ricercatori - non è quello di far contagiare i volontari, saranno tutti testati prima e dopo ... Leggi su huffingtonpost

