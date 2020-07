"Un atto che anticipa delle conseguenze". Bonini e lo scandalo della caserma di Piacenza: "Nella catena di comando..." (Di venerdì 24 luglio 2020) Sulla vicenda della caserma di Piacenza ne parla anche In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo. Tra gli ospiti in collegamento anche Carlo Bonini. La firma di Repubblica spiega l'azzeramento dei vertici avvenuto dopo lo scandalo che ha travolto l'Arma: "Questo dimostra una grave negligenza della catena di comando - spiega in merito ai carabinieri-torturatori indagati dell'inchiesta sugli abusi alla caserma Levante -. Non solo, si tratta di un atto che anticipa le conseguenze dell'inchiesta, decisione che da sola racconta e documenta un fatto, ossia - ribadisce - una grave negligenza della catena di ... Leggi su liberoquotidiano

FedericoDinca : La maggioranza in Parlamento c'è e lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni. Ma vado oltre e dico che, votare lo… - MSF_ITALIA : #Colombia: oltre all’aumento di casi confermati di #Covid19, è in atto anche una “epidemia” di disinformazione che… - Giorgiolaporta : Non è normale scagliare estintori contro le #ForzedellOrdine. È un atto violento, condannato da tutte le forze demo… - Sara29827183 : RT @fatina909: ?????????? PIOLO, PICCOLO VECCHINO ABBANDONATO VIGLIACCAMENTE Canile Municipale di Palermo: Piolo, piccola taglia dolcissimo, s… - CLaRosa7 : RT @NinaEin: Prendo atto che la terra ha compiuto un altro giro hippy intorno al sole. Sono ingabbiata in un corpo terrestre che oggi ha un… -