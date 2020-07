UFFICIALE | Juve, si ferma Douglas Costa: campionato finito per il brasiliano (Di venerdì 24 luglio 2020) Douglas Costa si è fermato. Il brasiliano della Juventus, in seguito al match contro l'Udinese, ha riportato un brutto infortunio. Testa a #JuveSamp ➡️ Le ultime dalla Continassa e le condizioni di @DouglasCosta ➡️ https://t.co/PUdlRNjJ4D pic.twitter.com/Q0HZxGXlpI — JuventusFC (@Juventusfc) July 24, 2020 Doveva essere una serata di festa per la Juventus, ieri sera. Vincendo contro l'Udinese, infatti, i bianconeri avrebbero definitivamente chiuso i giochi per quanto riguarda lo Scudetto,... Leggi su 90min

