UFFICIALE - Giudice sportivo | due squalificati per il 36° turno

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Sono due i giocatori squalificati dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in relazione alle partite giocate ieri in Serie A.

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Sono due i giocatori squalificati dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in relazione alle partite giocate ieri in Serie A. Un turno di stop è stato dato a William Paul Ekong ...

Gli incontri al bar fra il giudice e il terrorista

Il giudice e il terrorista. Due persone che dovrebbero essere distanti anni luce, ma che invece si vedevano, scherzavano e familiarizzavano. L’uno, Aldo Gentile, ex giudice istruttore che ai tempi ind ...

