UFFICIALE - Coronavirus, ecco la nuova ordinanza in Campania: multe salate e controlli rigorosi (Di venerdì 24 luglio 2020) Arriva novità riguardo la situazione Coronavirus in Campania, con la nuova ordinanza resa UFFICIALE dal governatore Vincenzo De Luca che ha pubblicato il contenuto sui social: "COVID-19, ordinanza n. Leggi su tuttonapoli

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - tuttonapoli : UFFICIALE - Coronavirus, ecco la nuova ordinanza in Campania: multe salate e controlli rigorosi - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Il riepilogo ufficiale regione per regione della diffusione del #coronavirus fornito dal Ministero della Salute per il 24/… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Coronavirus Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 23 luglio, bollettino ufficiale Fanpage.it Coronavirus, nuova ordinanza di De Luca: “Mille euro di multa a chi non indossa la mascherina!”

Tramite una nota ufficiale, la Regione Campania ha elencato le nuove misure anticovid che verranno applicate dalla mezzanotte: “L’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza Covid-19, convocata dal Presi ...

Coronavirus, 4 nuovi positivi in provincia di Latina. Due residenti a Pontinia, il focolaio nella comunità indiana si allarga

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 4 nuovi casi positivi stando quanto contenuto nel bollettino ufficiale della Asl di Latina. I casi sono distribuiti due nel Comune di Pontinia e due fuori ...

Tramite una nota ufficiale, la Regione Campania ha elencato le nuove misure anticovid che verranno applicate dalla mezzanotte: “L’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza Covid-19, convocata dal Presi ...Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 4 nuovi casi positivi stando quanto contenuto nel bollettino ufficiale della Asl di Latina. I casi sono distribuiti due nel Comune di Pontinia e due fuori ...