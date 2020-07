Udinese Juventus, Marocchi: “La squadra di Sarri ha sempre lo stesso difetto” (Di venerdì 24 luglio 2020) Udinese Juventus – Piovono ancora critiche per Ronaldo e compagni dopo la sconfitta maturata alla Dacia Arena. I friulani sono stati addirittura capaci di ribaltare il risultato. La gestione del match, così come è accaduto contro Sassuolo e Milan, è forse il problema principale della squadra di Sarri. Nello studio di Sky Sport, l’ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha analizzato quelli che sono i reali problemi della formazione bianconera. Quest’anno il club di Andrea Agnelli ha avuto l’handicap di subire un’enormità di reti a differenza degli anni precedenti. Udinese Juventus: i problemi di Sarri Secondo me fin dal primo giorno, da quando è arrivato Sarri, la Juve si ... Leggi su juvedipendenza

