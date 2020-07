Twitter schierato contro Trump? Miliardario repubblicano acquista importanti quote del social network e potrebbe estromettere il CEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Un megadonor repubblicano Miliardario ha acquistato una partecipazione “considerevole” in Twitter e “prevede di spingere” per estromettere il CEO Jack Dorsey, tra gli altri cambiamentiprevisti, sollevando la prospettiva di un anno di sconvolgimenti per la piattaforma di social media che i conservatori da tempo accusano di palese pregiudizio politico di sinistra. La Elliott Management Corp. di Paul Singer ha già nominato quattro consiglieri nel consiglio di Twitter, uno sviluppo segnalato per la prima volta da Bloomberg News , citando diverse fonti che hanno familiarità con l’accordo. Singer, che non aveva partecipato alla campagna del presidente Trump nel 2016, da allora ... Leggi su databaseitalia

