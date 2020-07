Tutti i film che stavate aspettando sono stati rinviati (Di venerdì 24 luglio 2020) Fra i tanti settori colpiti dal coronavirus, il cinema è sicuramente quello che sta continuando a soffrire perdite enormi, con in prospettiva danni prolungati ancora a lungo. Se è vero che pian piano le sale stanno riaprendo così come molti set, la continua escalation della pandemia in un mercato cruciale come gli stati Uniti sta paralizzando ancora il settore. Ecco che, dopo le speranze alimentate negli ultimi mesi di una ripresa estiva, oggi i grandi studios sono costretti a rinviare ulteriormente progetti molto importanti per le loro casse. Nelle ultime ore, in particolare, sono stati annunciati calendari completamente rivisti, a partire da quello della Disney: la versione live-action di Mulan, prevista in origine la scorsa primavera e spostata al 21 agosto, è uscita dalla programmazione ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Tutti film Tenet, il film di Nolan che tutti stiamo aspettando Wired Italia Tutti i film che stavate aspettando sono stati rinviati

Disney posticipa Avatar e Star Wars e rimuove Mulan dal calendario

