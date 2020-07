Turchia, prima preghiera islamica a Santa Sofia dopo 86 anni: stop agli accessi per le migliaia di fedeli presenti (Di venerdì 24 luglio 2020) L’intera area predisposta per accogliere i fedeli all’esterno di Santa Sofia per la prima preghiera islamica dopo la riconversione da museo in moschea del monumento simbolo di Istanbul è stata riempita e non sono stati più ammessi ulteriori ingressi come misura precauzionale contro il Covid-19. A renderlo noto è stato il prefetto della metropoli sul Bosforo, Ali Yerlikaya, a circa un’ora dall’inizio della solenne cerimonia religiosa del venerdì. Sin dalle prime ore del mattino, come si vede nel video, diverse migliaia di fedeli musulmani si erano riversati nella zona, chiusa al traffico già da ieri sera, con scene di assembramenti che hanno suscitato allarme rispetto ai rischi ... Leggi su ilfattoquotidiano

