Tumori, “Oltre le Olimpiadi”: scienza e sport uniti contro la malattia (Di venerdì 24 luglio 2020) Le storie di 10 atleti olimpici, a cui è stato diagnosticato il cancro e che sono stati in grado di affrontarlo e rialzarsi. Dall’altro lato, a partire dalle Olimpiadi di Barcellona del 1992, l’evoluzione della lotta ai Tumori, quadriennio dopo quadriennio, grazie all’innovazione, che ha permesso non solo agli sportivi professionisti ma anche ai cittadini “comuni” di combattere contro la malattia e sconfiggerla. I progressi scientifici possono essere sintetizzati in alcuni dati: le persone vive colpite dal cancro, in Italia, erano meno di un milione e mezzo all’inizio degli anni Novanta, due milioni e 250mila nel 2006, 2 milioni e 800mila nel 2013, 3 milioni e 460mila nel 2019. L’incremento è stato del 130% in trent’anni. Nel nuovo libro promosso da ... Leggi su meteoweb.eu

LeoWolf1992 : RT @tempoweb: 'Oltre le Olimpiadi', scienza e sport unite contro la malattia #olimpiadi #cognetti #boldrini #tumori - REstaCorporate : RT @tempoweb: 'Oltre le Olimpiadi', scienza e sport unite contro la malattia #olimpiadi #cognetti #boldrini #tumori - tempoweb : 'Oltre le Olimpiadi', scienza e sport unite contro la malattia #olimpiadi #cognetti #boldrini #tumori… - madipach : RT @piersileri: Alla presentazione del libro di Francesco Cognetti e Mauro Boldrini 'Tumori:oltre le Olimpiadi'. I nostri nonni lo chiamav… - DIMARTINOLUCIA3 : RT @piersileri: Alla presentazione del libro di Francesco Cognetti e Mauro Boldrini 'Tumori:oltre le Olimpiadi'. I nostri nonni lo chiamav… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori “Oltre «Coronavirus, non c’è alcuna prova che l’ibuprofene peggiori Covid-19» Corriere della Sera