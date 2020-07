Tumori: 'attenta a quella cisti', segnalazione spettatrice salva giornalista tv (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. - (Adnkronos) - "Devo condividere con voi qualche notizia personale. E' venuto fuori che ho un cancro. E sono debitrice a uno dei nostri meravigliosi spettatori per averlo portato alla mia attenzione". E' una storia quasi incredibile quella che la giornalista americana Victoria Price, della tv Wfla, in Florida, racconta oggi sul suo account twitter, spiegando come una sua telespettatrice le avesse inviato una mail per invitarla a controllarsi, avendo notato una cisti 'sospetta' sul collo della giovane reporter. Forte di una brutta esperienza personale la donna le suggeriva pertanto di fare un esame alla tiroide. Una mail che potrebbe aver salvato la vita della giovane reporter, che lunedì prossimo - spiega sui social - si sottoporrà a un intervento per la rimozione di un ... Leggi su liberoquotidiano

