Trump ha cancellato la convention repubblicana di Jacksonville (Di venerdì 24 luglio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato la convention repubblicana prevista per fine agosto a Jacksonville, in Florida. “Ho detto al mio team – ha spiegato Trump – di cancellare la convention a Jacskonville” perché “non è il momento giusto“. Si farà invece una conferenza ridotta a Charlotte, North Carolina, solo con i delegati. Lo ha annunciato in conferenza stampa ieri sera, dopo che era stata criticato per volerla fare a tutti costi nonostante l’emergenza coronavirus. Dietrofront, dunque, del tycoon. Dopo aver invitato gli americani a indossare la mascherina, è costretto anche ad annullare la convention, il grande evento che doveva rappresentare una ... Leggi su italiasera

