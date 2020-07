Trump chiama Putin: “Evitare corsa alle armi a tre fra Cina, USA e Russia” (Di venerdì 24 luglio 2020) Trump chiama Putin. Il presidente americano ha parlato con il presidente russo, discutendo della pandemia e delle trattative sul controllo degli armamenti. Trump chiama Putin La telefonata fra Trump e il presidente russo Vladimir Putin è la prima dopo un mese. Arriva proprio nei giorni in cui USA, Regno Unito e Canada accusano Mosca di … Leggi su periodicodaily

