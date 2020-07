Trapani, l’ex vescovo Miccichè rinviato a giudizio per peculato. L’accusa: “Intascati 300mila euro da gestione dei fondi dell’8xmille” (Di venerdì 24 luglio 2020) L’ex vescovo di Trapani Francesco Miccichè è stato rinviato a giudizio con l’accusa di peculato per la gestione dei fondi dell’8xmille dal 2007 al 2012. Secondo l’accusa ha intascato oltre 300mila euro e con una parte dei soldi sottratti acquistò perfino un appartamento a Roma, in zona Barberini. Ma l’intervento dei pm di Trapani bloccò il preliminare di vendita a suo favore e l’immobile restò di proprietà della Diocesi trapanese. Secondo il pm Sara Morri si sarebbe appropriato di oltre 544mila euro, ma i documenti esibiti dai legali durante l’udienza preliminare e l’intervenuta prescrizione stabilita dal gup ... Leggi su ilfattoquotidiano

