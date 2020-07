Tra Cina e Stati Uniti è crisi nera, Pompeo: «Il mondo libero trionfi sulla tirannia comunista». Pechino chiude il consolato Usa a Chengdu (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio)La Cina ha intimato all’ambasciata americana di chiudere il consolato di Chengdu, nel Sud-Ovest del Paese, dopo che pochi giorni fa era partito da Washington lo stesso ordine per chiudere il consolato cinese a Houston. In una nota del governo, Pechino fa sapere che la decisione di revocare il consenso per il funzionamento del consolato americano è «una risposta legittima e necessaria alle azioni irragionevoli degli Usa e conformi al dirti e alle norme di base dei rapporti internazionali, nonché alle pratiche diplomatiche». Dai dazi ai test nucleari, dal Coronavirus a Hong Kong: Usa e Cina ai ferri corti. Tutte le tappe dell’escalation nell’era ... Leggi su open.online

