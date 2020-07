Tove Villfor tra i nuovi maestri di Ballando con le stelle: scopriamo chi è (Di venerdì 24 luglio 2020) Si scaldano i motori in vista della nuova edizione di Ballando con le stelle 2020. Come saprete il programma di Milly Carlucci è stato riprogrammato per il mese di settembre, dopo esser stato cancellato dai palinsesti a causa del covid 19. Ballando però torna a settembre con nuovi insegnanti che diventeranno protagonisti. In questa edizione di Ballando con le stelle non ritroveremo due storiche insegnanti del programma di Rai 1. Non ci saranno Samanta Togni, che è impegnata con I fatti Vostri e non ci sarà neppure Alessandra Tripoli, incinta. Ma ci sarà Tove Villfor che abbiamo già visto in pista a Ballando con le stelle e che nell’edizione 2020 avrà il ruolo di ... Leggi su ultimenotizieflash

