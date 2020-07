Torino: migrante arrestata e ferita, polizia sotto inchiesta (Di venerdì 24 luglio 2020) Portata in udienza, per direttissima, con due vertebre rotte tanto da non riuscire a parlare. È l’amara vicenda di cui è protagonista una donna peruviana di 53 anni, arrestata domenica scorsa e scarcerata in aula per decisione del giudice Marco Picco del Tribunale di Torino, che, dopo aver chiamato un’ambulanza, ha trasmesso gli atti in Procura, chiedendo che venga fatta luce su un arresto considerato illegittimo e pieno di stranezze. La donna, in Italia dal 2002 e colf di professione, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Sono attesi entro mercoledì, i risultati dei tamponi eseguiti questa mattina a tutti e 48 i migranti inviati all’hub della Croce Rossa di Castello d’Annone direttamente in arrivo da Lampedusa. Un arr ...

Migranti, guardia costiera sottopone a fermo amministrativo la Ocean Viking

Torino, 22 lug. (LaPresse) - Oggi ispettori della guardia costiera, specializzati in sicurezza della navigazione, hanno sottoposto la nave Ocean Viking, di bandiera norvegese e operante per conto dell ...

