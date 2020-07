Torino, il Tribunale annulla decreto che disponeva il giudizio per la Iena Antonino Monteleone (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Tribunale di Torino ha annullato il decreto che disponeva il giudizio dell’inviato de Le Iene Antonino Monteleone per il reato di diffamazione aggravata in danno dell’avvocato Michele Briamonte, ex consigliere di amministrazione di Banca Mps. Secondo il Tribunale, Monteleone è stato rinviato a giudizio senza la possibilità di difendersi e l’udienza preliminare va quindi rifatta. Lo rende noto, sul suo sito internet, la trasmissione televisiva Mediaset. La vicenda riguarda l’inchiesta del programma tv sulla morte di David Rossi. “Quando si è svolta l’udienza del 29 maggio scorso il giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto rinviare ... Leggi su ilfattoquotidiano

