“Ti sei innamorato di lei…”. Temptation Island, tutti a bocca aperta dopo le parole di Annamaria: ecco cosa ha scoperto su Antonio (Di venerdì 24 luglio 2020) Succederà di tutto la prossima puntata di Temptation Island. Annamaria è arrivata al culmine e ha chiesto il falò di confronto ad Antonio. Ma come mai stavolta lei ha deciso di andare fino in fondo? Le altre fidanzate non sono state in grado di farle cambiare idea nella quarta puntata, perché Annamaria ha visto il suo fidanzato flirtare con la tentatrice Ilaria e darle anche il numero di telefono. Per questo ha deciso di concretizzare la sua richiesta di falò, a differenza delle altre volte. Davanti al fuoco, Filippo ha detto subito ad Annamaria che il suo fidanzato ha accettato il falò di confronto. Eppure prima ha voluto mostrarle la reazione di Antonio: era più per il no che per il sì inizialmente. Poi la ... Leggi su caffeinamagazine

mecna : Cioè hai come immagine profilo Taylor Swift ma magari ti chiami Carmela e sei di Termoli, per dire. - matteosalvinimi : “Mi attaccano perché sono donna, giovane e dei 5 Stelle”. No, ti attaccano perché sei incapace. #azzolinabocciata - matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina mi invita a dibattito televisivo? Ma quando vuole! Magari proprio qua su #RadioRadio. Ha detto:… - roberto51107514 : @mimmopesce1 Buongiorno Mimmo come al solito sei stato lungimirante e quindi ti confermi grande testa di calcio. Il migliore ???????? - neverajoystella : @ATEEZofficial TI AMO SEI BELLISSIMO DISBAJA -

Ultime Notizie dalla rete : “Ti sei Lo dico al Corriere - Fermare gli sbarchi non è razzismo Corriere della Sera