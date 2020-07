The Lincoln Project pubblica spot anti-Trump (Di venerdì 24 luglio 2020) The Lincoln Project, un gruppo di repubblicani anti-Trump, ha deciso di pubblicare una serie di spot pubblicitari per criticare il Presidente. Tra questi video, il gruppo ha postato anche uno spot in cui deridono Trump nell’intervista con Chris Wallace. The Linclon Project The Lincoln Project è un gruppo di repubblicani che si propone di mostrare … Leggi su periodicodaily

Lo spot anti-Trump, che lo deride nell’intervista con Chris Wallace, inizia con l’immagine della Casa Bianca e il titolo:“Trumpfeld”. Il vide ha anche come musica di sottofondo la sigla della sitcom d ...

