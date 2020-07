«The Kissing Booth 2»: il secondo capitolo sbarca (finalmente) su Netflix, tra amore e l’ansia del tradimento (Di venerdì 24 luglio 2020) Chiedersi cosa ci sia dopo l’«e vissero felici e contenti», la nascita di un amore che sa di conquista, è il punto focale sul quale si sviluppa The Kissing Booth 2, il film originale che arriva venerdì 24 luglio su Netflix a due anni dal successo internazionale di The Kissing Booth, la pellicola diretta da Vince Marcello basata sull’omonimo romanzo di Beth Reekles, pubblicato in Italia da DeaPianeta Libri. La storia, che ha seguito nella prima fase l’innamoramento di Elle (Joey King) e Noah (Jacob Elordi), riprende lì dove si era interrotta, con il ragazzo che si trasferisce ad Harvard ed Elle che cerca di affrontare la lontananza allontanando il pensiero che lui la tradisca o si dimentichi di lei. https://www.youtube.com/watch?v=w5GEwARR7F0 Leggi su vanityfair

mandvzukic : CAZZO RAGA PGGI ESCE THE KISSING BOTH 2 CIAO PROCODI - rominabenedet : Ora mi metto a guardare The Kissing Both 2 mentre mi informo sulla mia futura università - giadavastaa : Prima decisione sbagliata della giornata: Guardare The Kissing Booth 2 - hugsbiondo : RT @Im_ImErUb: Quando mi chiedono perché stasera non uscirò per guardare The Kissing Booth 2 #thekissingbooth2 - bubibitch : raga sto guardando the kissing booth 2, auguratemi buona fortuna ?? -