“The Kissing Booth 2” da oggi su Netflix: trama, cast e curiosità (Di venerdì 24 luglio 2020) Dalle ore 9 di oggi, 24 luglio 2020, è disponibile su Netflix The Kissing Booth 2, il sequel del fortunato film basato sul romanzo omonimo di Beth Reekles. Dunque da oggi sulla piattaforma digitale riapre il famoso “banchetto dei baci”. Tornano così le avventure amorose di Elle Evans e Noah, i quali questa volta dovranno affrontare i problemi delle relazioni a distanza. Riusciranno anche questa volta a superare le loro paure e gli ostacoli della vita? Il loro amore sarà talmente forte da sopportare i chilometri che li separeranno? Per scoprilo non resta che guardare il film su Netflix, ma nel frattempo scopriamo qualche dettaglio interessante sulla trama e sul cast, come sempre non mancheranno le new entry, pronte a dare ... Leggi su urbanpost

Irene_Silmarien : Se vi piacciono i film di genere commedia romantica (le cosiddette ROM COM), la notizia bella di oggi è che è uscit… - jamlygames : REGAAAAA È USCITO THE KISSING BOOTH 2 AIUTOOOOOO ADDIO - chanelrouge : ma oggi the kissing booth? faccio gia partire l'hastag che userò per commentarlo #FreeJacobElordi - GiuVale_ : Stamattina rewatch di The Kissing Booth solo per il fetus gnocco™ - sofnotsofia : È USCITO THE KISSING BOOTH 2 -

